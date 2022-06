Diocesi: Vigevano, domani inaugurazione dell’area giochi “Don Martino” nella parrocchia del Sacro Cuore

È tempo di festa alla parrocchia del Sacro Cuore in corso Genova a Vigevano. Il momento servirà anche per far conoscere ai parrocchiani e non solo la nuova area giochi “Don Martino” che verrà inaugurata domani, alle ore 11.45, con la benedizione, l’intervento delle autorità e il taglio del nastro. A dare la notizia è L’Araldo Lomellino.

L’inaugurazione sarà preceduta dalla messa delle ore 10.30 celebrata dal vescovo, mons. Maurizio Gervasoni. “Domenica 12 giugno la comunità del Sacro Cuore vivrà una giornata davvero importante, verrà inaugurata la nuova area giochi intitolata alla memoria del compianto parroco per 35 anni don Martino Cassani, scomparso nello scorso mese di marzo – dice l’attuale parroco, don Stefano Targa –. L’area sorge in un terreno attiguo alla parrocchia prospiciente sulla retrostante via Regina ed è stata comprata nel 2021 ad un’asta giudiziaria. Nel mese di marzo sono incominciati i lavori edili eseguiti dalla ditta Vicos Srl che ha provveduto a bonificare l’area, a togliere muri, cordoli e tutta la boscaglia presente. Poi è stata posata la pavimentazione, installati i cancelli, ridipinte le facciate dei muri, impiantati i giochi quali altalena, scivolo castello, due piattaforme elastiche per saltare, dei pannelli con twist, forza 4 e tris, le panchine e i cestini curati dalla ditta Stile Urbano di Albairate. Infine è stato posizionato il manto sintetico di erba speciale che fa anche da pavimento antitrauma certificato”.

“È una bella scommessa per il futuro che vogliamo lasciare ai più giovani – sottolinea don Targa –. A trarne beneficio saranno i bambini e i ragazzi che abitualmente numerosi frequentano l’oratorio feriale tutto l’anno e poi in estate il Grest. Prima la parrocchia disponeva solo di un piccolo campo da calcetto come unica area esterna. Ora, accanto al campo di calcetto, si può usufruire della nuova area attrezzata, di ampi spazi, del nuovo gazebo in via dei allestimento e nel 2023, del nuovo campo da basket e pallavolo”.