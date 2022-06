Diocesi: Brescia, al via in 190 oratori il Grest sul tema “Batticuore”. Coinvolti circa 32mila bambini e 11mila animatori

Saranno 190 gli oratori bresciani (340 quelli attivi) ad ospitare nelle prossime settimane le attività del Grest 2022, quest’ano sul tema “Batticuore”. “Gli ultimi due anni – spiega don Claudio Laffranchini, vice direttore dell’Ufficio per gli oratori, i giovani e le vocazioni – ci hanno fatto prendere la rincorsa per lanciarci nell’estate, ancora più motivati, entusiasti, più numerosi”. Riferendosi al tema scelto per questa estate, il sacerdote conferma che “c’è un battito che si riconosce subito, quando ha la frequenze del tempo insieme, gratuito, che diverte, fa crescere e crea la comunità. Quest’estate grandi e piccoli saranno accompagnati alla scoperta delle loro emozioni, di quello che muove la vita da dentro. Nei vari percorsi del Grest ripasseranno o impareranno un ‘vocabolario speciale’ capace di chiamare per nome tutto ciò che abita il cuore, perché si mostri per quello che è nei volti, nei gesti, negli sguardi… il cuore batterà perché vuol raccontare la vita che ci spinge verso l’altro, verso l’Alto… ‘gioia piena alla tua presenza’”.

Saranno circa 32.000 i bambini coinvolti nei Grest, tra i quali 4.200 (il 13%) sono stranieri. Saranno accompagnati da circa 11.000 animatori. Il vescovo di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada, farà come di consueto visita ad alcuni Grest organizzati sul territorio: mercoledì 22 giugno sarà all’oratorio di Sabbio Chiese; lunedì 27 giugno all’oratorio di Montichiari; giovedì 7 luglio all’oratorio di Botticino Sera; martedì 12 luglio all’oratorio di Corti di Costa Volpino. Tutti e quattro gli incontri avranno inizio alle 16.