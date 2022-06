Diocesi: Trani, mercoledì s’inaugura l’oratorio dedicato a San Domenico Savio nella parrocchia Santissima Trinità a Barletta

Mercoledì 15 giugno, alle 19,30, nella diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, la parrocchia Santissima Trinità, a Barletta, a distanza di nove mesi dalla posa della prima pietra del nuovo complesso dell’oratorio parrocchiale, dedicato a San Domenico Savio, vede realizzarsi un sogno, specialmente per i tantissimi bambini, ragazzi e giovani che la compongo: “D’ora innanzi – scrive il parroco, don Cosimo Falconetti, in un comunicato indirizzato ai parrocchiani – tutte le famiglie i più giovani avranno un grande cortile, un campo di calcio e uno di calcetto/pallavolo con annessi spogliatoi ed una pista per la corsa e l’atletica. Ci sarà anche un punto ritrovo di segreteria e accoglienza nel chioschetto dell’oratorio. Nove mesi intensi, tra dubbi e interrogativi che la storia globale ci ha imposti, dalla bellissima domenica tre ottobre scorso, quando con il nostro vescovo si è celebrata la Messa del Fanciullo e tutti insieme in processione siamo andati sul cantiere per la benedizione di inizio lavori e la posa della prima pietra. Ringraziamo il vescovo che ha sostenuto e accompagnato sempre l’intera opera. Ora la comunità intera l’attende per condividere questa grande gioia in un quartiere così giovane e densamente abitato”. Originariamente l’inaugurazione, alla presenza del vescovo, mons. Leonardo D’Ascenzo, era prevista per venerdì 10 giugno, poi è stata spostata al 15 giugno, a causa delle condizioni meteo non favorevoli.