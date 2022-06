Colf e badanti: Patronato Acli Roma, attivato un servizio gratuito per ottenere il bonus

Le sedi di Patronato delle Acli di Roma e provincia si sono attivare per aiutare chiunque avrà bisogno a compilare la domanda per ottenere il bonus di 200 euro per colf e badanti, previsto dal Decreto Aiuti 2022, che sarà pagato dall’Inps dal mese di luglio 2022.

Fare la domanda telematica è fondamentale perché non ci sarà erogazione automatica, per questo il Patronato Acli ha pensato a un portale dedicato in cui avviare la procedura, che sarà poi seguita dagli operatori del Patronato.

L’indennità sarà una tantum ed è rivolta a tutti i lavoratori domestici (colf, badanti, assistenti familiari, cuochi, baby-sitter) che hanno uno o più contratti di lavoro domestico in corso alla data del 18 maggio 2022.

Il servizio è totalmente gratuito. I lavoratori domestici interessati dalla misura potranno recarsi nelle sedi del Patronato Acli di Roma e provincia, dove gli operatori li aiuteranno nel compilare e inviare la richiesta in via telematica all’Inps, oppure potranno scegliere la modalità di servizio online a distanza tramite il sito dedicato bonuscolfbadanti2022.info. In presenza o a distanza, la presa in carico della persona e la cura delle esigenze di ciascuno restano al centro dell’attività di servizio del Patronato Acli, la relazione rimane il valore aggiunto di un servizio sociale a tu per tu con la persona.

“Questo bonus – commentano Antonio De Francesco e Paolo Fiumana, rispettivamente vicepresidente e direttore del Patronato Acli di Roma – interessa tantissimi lavoratori del settore domestico, che hanno affrontato negli ultimi anni momenti davvero difficili. Per questo abbiamo pensato di andare loro incontro e mettere a disposizione un portale dedicato e tutta l’esperienza dei nostri operatori, così da permettere a tutti di accedere all’indennità, ovviamente senza dover sostenere spese extra”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Patronato Acli di Roma allo 06 570871 o scrivere a roma@patronato.acli.it.