Cultura: Pime Milano, da lunedì Campus estivi al Museo per bambini dai 6 agli 11 anni

A Milano si può girare per il mondo e fare mille scoperte senza uscire dalla città! Si tratta di un’occasione per i bimbi dai 6 agli 11 anni: i Campus estivi al Museo Popoli e Culture del Centro Pime di via Monterosa 81 dove i piccoli potranno scoprire culture e Paesi lontani attraverso laboratori creativi, giochi, arte, teatro e tanto divertimento.

I Campus si terranno dal 13 giugno al 29 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre 2022, dalle 8.30 alle 13.30. Ogni settimana saranno accolti solo 20 bambini, in questo modo gli educatori potranno seguire al meglio ciascuno di loro, creare spirito di gruppo e rendere tutti protagonisti.

Il Campus propone attività multidisciplinari a partire dalle opere del Museo, dove ogni oggetto racconta una storia che permette di viaggiare con la fantasia e di scoprire che quello che sembra lontano in realtà non lo è. Stimolando la curiosità, le attitudini personali e la creatività, grazie alla guida degli educatori e delle educatrici del Museo, i partecipanti saranno accompagnati tra giochi e attività per sviluppare anche il senso civico e sociale sempre attraverso il divertimento e lo svago. Al Pime c’è anche un bel giardino dove sperimentare e curiosare all’aperto.

Il progetto è organizzato in collaborazione con gli educatori di Lop Lop, associazione culturale di giovani professioniste in Educazione e Storia dell’arte e specializzate nel coinvolgere i bambini anche utilizzando i cinque sensi, veri e propri allenamenti per la crescita e la creatività e occasione per liberare il potenziale espressivo che ogni persona possiede.

Per iscriversi è necessario compilare l’apposito form online sul sito https://centropime.org/servizio-educativo/campus-estivi-al-museo-pime/.