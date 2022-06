Sanità: Università Cattolica, il 15 giugno presentazione del XIX Rapporto Osservasalute sulla piattaforma StarLeaf

Verrà presentato mercoledì 15 giugno, alle 11, attraverso la piattaforma StarLeaf, il “Rapporto Osservasalute 2021. Stato di salute e qualità dell’assistenza nelle Regioni italiane”. Il Rapporto Osservasalute, curato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni Italiane che opera nell’ambito di Vihtaly, spin off dell’Università Cattolica presso il campus di Roma, fornisce annualmente i risultati del check-up della devolution in sanità, corredando dati e indicatori con un’analisi critica sullo stato di salute degli italiani e sulla qualità dell’assistenza sanitaria a livello regionale. Il XIX Rapporto Osservasalute (655 pagine) fornisce una prima analisi degli effetti della pandemia sulla salute degli italiani e sull’assetto dei sistemi sanitari regionali e nazionale. Nel corso della conferenza stampa saranno esposti i principali risultati delle analisi sul Ssn e la salute della popolazione.

Interverranno il direttore scientifico dell’Osservatorio, Alessandro Solipaca, e il direttore dell’Osservatorio Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica.

Il Rapporto Osservasalute è frutto del lavoro di 240 ricercatori presenti su tutto il territorio italiano che operano presso Università, Agenzie regionali e provinciali di sanità, Assessorati regionali e provinciali, Aziende ospedaliere e Aziende sanitarie, Istituto superiore di sanità, Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, ministero della Salute, Agenzia italiana del farmaco, Istat.