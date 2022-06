Papa Francesco: nomine di nuovi consultori del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti

Papa Francesco ha nominato consultori del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti i monsignori Diego Giovanni Ravelli, maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, e Brian Edwin Ferme, segretario del Consiglio per l’Economia; mons. Giacomo Incitti, referendario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica; i sacerdoti Franco Magnani, docente presso l’Istituto di Liturgia pastorale a Padova (Italia); Pietro Angelo Muroni, decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Urbaniana a Roma (Italia); Paul Turner, direttore dell’Ufficio liturgico della diocesi di Kansas City-Saint Joseph (Stati Uniti d’America); Dario Vitali, docente presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma (Italia); i padri: Dieter Böhler, docente presso la Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen a Frankfurt am Main (Germania); Mark Anthony Avila, docente presso la Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino – Angelicum a Roma (Italia); dom Henri Delhougne, coordinatore della Commission de Révision de la traduction française du Missel Romain; dom Bernhard Andreas Eckerstorfer, rettore magnifico del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo a Roma (Italia); Corrado Maggioni; Gabriel Seguí Trobat, preside dell’Institut Superior de Litúrgia ad instar Facultatis dell’Ateneu Universitari Sant Pacià a Barcelona (Spagna); i professori Giovanni Conti, musicologo e gregorianista, e Mary Healy, socente presso il Sacred Heart Major Seminary a Detroit (Stati Uniti d’America). Ne informa il Bollettino della Sala Stampa vaticana.