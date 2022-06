Pontificia Facoltà Auxilium: Roma, martedì un dialogo tra le istituzioni per celebrare i 150 anni di fondazione dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice

La Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium”, in collaborazione con il Municipio XIII e il Municipio XIV del Comune di Roma, organizza il 14 giugno presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, dalle 15.30 alle 17.30, un dialogo tra le istituzioni per celebrare i 150 anni di fondazione dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (1872-2022).

L’evento è orientato, a partire dalla storia della presenza delle Figlie di Maria Ausiliatrice nella Capitale, a promuovere il confronto con le domande educative del presente, a ricercare piste di riflessione e prospettive di intervento per potenziare la rete tra le istituzioni, contribuendo così a fare di Roma una “città educante”, capace di offrire percorsi di crescita, anche nelle zone periferiche della città, garantendo qualità, cura e attenzione, oltre che spazi e luoghi dove proporre educazione.