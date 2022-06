A Sua immagine: nella puntata di oggi viaggio tra bellezze e storia di Prenestina. Domani focus sulla Trinità

A Sua immagine torna in onda oggi, dalle 16.05, da Palestrina. La conduttrice Lorena Bianchetti compirà un percorso nell’area archeologica e nel santuario della Fortuna Primigenia e nel prospicente Palazzo Colonna Barberini. Entrerà nella basilica di Sant’Agapito, patrono della città – in una diocesi che si dice fondata addirittura da San Pietro – e nella Biblioteca Fantoniana recentemente restaurata, e nella casa-museo di Pierluigi da Palestrina del quale sarà proposto anche uno dei suoi capolavori, offerto la corale “Città di Palestrina”. Poi, tappa al celebre santuario della Mentorella, meta di pellegrinaggio visitata anche da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, e Genazzano, dove ogni anno si tiene una delle infiorate più famose del mondo, fino alle suggestive rovine del Ninfeo del Bramante, poco fuori la cittadina.

A seguire “Le ragioni della Speranza” con don Luigi Verdi, fondatore della fraternità di Romena. In questo secondo appuntamento sulla “via della Pace”, don Luigi sarà sul Lago d’Orta nel monastero benedettino dell’Isola di San Giulio, l’isola del silenzio. Insieme all’amica Giulia Mazza, musicista sorda dalla nascita, don Luigi ci farà approfondire il Vangelo di questa domenica accompagnati dalle parole “Spirito di Verità”.

La puntata di questa domenica, dalle 10.30, è dedicata al più importante fondamento del cristianesimo, la Trinità, della quale in quel giorno ricorre la solennità. Un approfondimento su un tema che la teologia studia da secoli, ma anche un percorso attraverso la fede concreta delle persone, e le forme in cui si traduce la loro devozione, come le feste in onore della Trinità che si svolgono in diversi luoghi d’Italia, o le pratiche di preghiera che si attuano nei santuari dedicati alla Trinità stessa. A condurre il programma, come sempre, Lorena Bianchetti, che ospiterà l’economista Luigino Bruni e la teologa Anna Pia Viola. Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla chiesa di San Francesco in Popoli (Pescara). Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.