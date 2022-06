Diocesi: Campobasso-Bojano, stasera veglia di preghiera per la festa della Trinità nella chiesa di sant’Antonio di Padova

In occasione della festa della Trinità, la diocesi di Campobasso-Bojano organizza stasera, alle ore 20.00, una veglia diocesana di preghiera nella chiesa di sant’Antonio di Padova. “La decisione è stata presa nel nostro Sinodo, raccolta nel Liber Sinodalis, nella proposta P 24, a pagina 86, dove si legge: ‘La veglia della festa della santissima Trinità, su auspicio del Sinodo, diventi uno dei momenti liturgici più importanti dell’anno, per dimostrare l’unità del popolo di Dio della diocesi. Sia celebrata con la presenza del vescovo e di tutte le componenti della Chiesa locale diocesana, in forma solenne e unitaria. Perciò nessuna veglia sia celebrata in concomitanza!”, ricorda l’arcivescovo, mons. GianCarlo Bregatini, che conclude con questo invito: “Sempre concordi ed uniti nella preghiera, con Maria, sulla porta del Cenacolo”.