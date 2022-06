Scuola: ActionAid, il contrasto alle diseguaglianze e alla povertà educativa nel progetto OpenSpace. Evento a Roma il 16 giugno

Un momento di confronto per condividere idee e proposte sulla scuola del futuro. È questo l’obiettivo dell’evento di giovedì 16 giugno organizzato a Roma da ActionAid con i partner del progetto OpenSpace. Protagonisti gli esponenti della società civile, delle organizzazioni terzo settore e della scuola per una riflessione sul futuro di una scuola più inclusiva e di una comunità educante attenta e consapevole a prevenire l’abbandono scolastico e le disuguaglianze educative.

Il progetto “OpenSpace: spazi di partecipazione attiva della comunità educante” ha sperimentato un modello integrato di attività di contrasto alle diseguaglianze educative in 4 città italiane (Milano, Bari, Reggio Calabria e Palermo) attraverso il miglioramento dell’accesso a un’istruzione inclusiva e di qualità per pre-adolescenti e adolescenti, in particolare per quelli appartenenti a famiglie in difficoltà. Il progetto è stato selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nel quadro del Fondo di contrasto alla povertà educativa.

L’evento prevede, nella prima parte, la presentazione del progetto “OpenSpace”, con una sintesi di attività e risultati raggiunti. Nella seconda parte una tavola rotonda sulle politiche e sui modelli di prevenzione dell’abbandono scolastico e delle disuguaglianze educative.

Interventi di Ludovico Ottolina (Unione degli Studenti), Saverio Lucido (Con i Bambini), Miriam Petruzzelli (Istituto Madre Teresa di Calcutta, Milano), Katia Scannavini (ActionAid Italia). L’incontro sarà trasmesso anche in streaming sulla pagina YouTube di ActionAid Italia.