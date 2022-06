Diocesi: Caritas Bolzano, al via le iscrizioni per i giovani al Progetto “72 ore senza compromessi” in programma a ottobre

Nella diocesi di Bolzano-Bressanone fervono i preparativi per la settima edizione del progetto “72 ore senza compromessi”, che si svolgerà dal 12 al 15 ottobre. Durante l’estate, tutte le strutture, associazioni e organizzazioni che lavorano in ambito sociale, gli enti pubblici e le parrocchie, così come i giovani interessati a partecipare a questa importante iniziativa di solidarietà, sono invitati a registrarsi e a presentare le proprie proposte.

L’iniziativa è organizzata da Südtirols Katholischer Jugend, youngCaritas e Südtiroler Jugendring. “Con questo progetto vogliamo promuovere l’impegno sociale ed ecologico dei giovani che sono chiamati a ‘sporcarsi le mani’ mettendosi al servizio della comunità per 72 ore. Sarà un’occasione per provare nuove esperienze e stringere nuove amicizie, col fine ultimo di abbattere i pregiudizi”, spiega Stefanie Arend di youngCaritas. Le realtà che operano nel sociale hanno tempo fino al 17 agosto per dare disponibilità a coinvolgere gruppi di giovani in azioni concrete di volontariato. Associazioni, parrocchie, strutture di distribuzione viveri, case di riposo, case per persone senza dimora e altre organizzazioni sociali ed eco-sociali, sono chiamate a raccolta con l’unico vincolo di ospitare i giovani coinvolti 24 ore su 24, per i tre giorni della durata delle attività. “I compiti assegnati devono andare a beneficio del prossimo e dell’intera società. Una sfida impegnativa, ma non impossibile”, spiega ancora Stefanie. Le attività da svolgere possono toccare diversi ambiti: “Dalla riqualificazione di case per rifugiati o di aree gioco per bambini, alla ristrutturazione di una casa di riposo o di un centro giovanile, fino all’organizzazione di feste in residenze per anziani e molto altro”, racconta Franzi Seebacher della Südtirols Katholischer Jugend, ricordando come i promotori dell’iniziativa siano pronti a ricevere nuove idee e proposte, con il solo limite della fantasia!

Proposte e progetti possono essere presentati presso gli uffici della youngCaritas in via Cassa di Risparmio 1, 39100 Bolzano, tel. 0471 304 333, e-mail: info@youngcaritas.bz.it. In questa sede, gli interessati possono inoltre ricevere maggiori informazioni e consigli sulla preparazione del progetto.