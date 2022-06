Diocesi: Bergamo, sabato 18 giugno mons. Beschi celebra il Corpus Domini con le famiglie al santuario della Madonna dei Campi di Stezzano

“Corpus Domini- Corpus Familiae”. In occasione dell’Incontro mondiale delle famiglie a Roma, sabato 18 giugno alle ore 17 è in programma la solenne celebrazione eucaristica del Corpus Domini presieduta dal vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi, preceduta alle 16,30 dal ritrovo delle famiglie presso il santuario della Madonna dei Campi di Stezzano.

Sono invitate in particolare le famiglie e i bambini della Prima Comunione, e le coppie religiosamente sposate in questo anno pastorale, rappresentanti delle varie realtà ecclesiali e parrocchiali, con attenzione anche alle famiglie straniere.