Diocesi: Cefalù, lunedì iniziano i lavori per il restauro della chiesa di Santa Rosalia di Campofelice di Roccella

(Foto: diocesi di Cefalù)

Iniziano i lavori per il restauro della chiesa di Santa Rosalia di Campofelice di Roccella, nella diocesi di Cefalù, che saranno realizzati grazie alla contribuzione concessa dalla Cei nell’ambito degli interventi per gli edifici di culto costruiti da più di 20 anni.

Dal 13 giugno la chiesa madre resterà quindi chiusa al culto fino al termine dei lavori.

L’approvazione ufficiale da parte della Conferenza episcopale italiana, che ha assegnato un contributo complessivo di 272.423 euro per il restauro architettonico della chiesa, era stata comunicata a settembre 2021.