Cinema: FEdS, a Castiglione Cinema – RdC Incontra” appuntamento con Parenti e Vanzina. Il programma prosegue fino a domani

Ha avuto inizio ieri la quinta edizione di “Castiglione Cinema – RdC Incontra”, il festival organizzato dalla Fondazione Ente dello spettacolo in programma fino a domani 12 giugno. I primi ospiti, due protagonisti della commedia italiana, hanno incontrato il pubblico: Neri Parenti, intervistato da Steve Della Casa, ha ricordato alcuni dei momenti più significativi della sua carriera, dal debutto con “John Travolto… da un insolito” destino al legame con Paolo Villaggio e i diciotto film insieme, e poi i cinepanettoni realizzati per vent’anni. Non sono mancati momenti di riflessione in particolare sulla commedia italiana per la quale non è apparso ottimista: “La commedia è oggi a rischio di estinzione: i film non hanno ritorno economico e le star come Carlo Verdone e Ficarra e Picone scelgono di fare serie in streaming. Ma le piattaforme hanno parametri finanziari e di vendibilità internazionale che non coincidono con la tradizione della commedia all’italiana. Non vedo rimedi”.

È arrivato poi il momento dell’incontro con Enrico Vanzina che, intervistato da Valerio Sammarco, ha spiegato al pubblico il significato di “Diario diurno” (edito da Harper & Collins), il libro in cui rievoca gli ultimi anni della sua vita, frutto della sua esperienza giornalistica. “Chiaramente l’allusione è al ‘Diario notturno’ di Ennio Flaiano”, ha rivelato il regista.

Il primo appuntamento di “Castiglione Cinema – RdC Incontra” è terminato con la proiezione di “Tre Sorelle”. Il programma completo al link https://bit.ly/CastiglioneCinema22-programma.