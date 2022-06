Diocesi: Mantova, stasera al santuario della Madonna delle Grazie pellegrinaggio, testimonianze e veglia in vista di X Incontro mondiale famiglie

Nella diocesi di Mantova l’Incontro mondiale delle famiglie avrà il suo epilogo, stasera, al santuario della Madonna delle Grazie, dopo un anno di riflessione attraverso la rilettura dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia, all’interno del percorso delle Oasi di Spiritualità.

Il programma prevede un primo momento di pellegrinaggio, “Famiglia: cammino di santità”, a piedi utilizzando le piste pedonali con partenza alle ore 18 dalle chiese parrocchiali di Rivalta sul Mincio e Borgo Angeli.

Arrivati al santuario ci sarà un breve momento di ristoro con cena al sacco nel prato in riva al Mincio. Alle 19.45 sarà vissuto un momento di ascolto: “La santità della famiglia nel quotidiano” animato da alcune testimonianze.

L’incontro si concluderà con una veglia di preghiera: “La santità dono di Dio” presieduta dal vescovo di Mantova, mons. Marco Busca, all’interno del santuario alle ore 21.

All’incontro, organizzato dal Centro di pastorale della diocesi in collaborazione con associazioni e movimenti laicale e diverse famiglie, sono invitati tutti, “perché possiamo sentirci ‘un’unica famiglia’ in cammino verso la santità e per vivere insieme un momento di festa e di preghiera”.