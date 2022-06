Diocesi: Fano, torna oggi e domani la “Festa dei popoli”

Dopo l’edizione del 2019, che ha visto la partecipazione di tante persone, torna con un doppio appuntamento la “Festa dei popoli”, una manifestazione promossa dall’Ufficio Migrantes diocesano di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, in collaborazione con l’Associazione caritativa diocesana “Giustizia e Pace”, con il Comune di Fano, nell’ambito dell’iniziativa “Impronte femminili” dell’assessorato Pari Opportunità, con il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche e il contributo di numerose associazioni, realtà diocesane e comunità straniere del territorio.

Il primo appuntamento sarà oggi, sabato 11 giugno, alle 18,30, presso la chiesa S. Maria del Gonfalone, in via Rinalducci, per la presentazione del libro “Siamo in guerra. L’anno che per poterci curare non andammo da nessuna parte” di Fatima Farina. Il secondo appuntamento sarà domani, domenica 12 giugno, dalle 16.45, all’Anfiteatro Rastatt dove, in un clima di festa, la cittadinanza avrà l’occasione di conoscere, incontrare, sperimentare la cultura dei diversi gruppi stranieri presenti a Fano. Momento centrale di domenica 12 giugno saranno, alle ore 18, le testimonianze di diverse donne straniere provenienti dalla Nigeria, Algeria, Palestina, Afghanistan e dall’Ucraina che racconteranno la loro esperienza di donne in rapporto alla guerra. A seguire la possibilità di cenare con piatti tipici, musica, canti e balli dal mondo animati dai gruppi etnici presenti. Nel pomeriggio, inoltre, un laboratorio multietnico per bambini e l’attività “Mi metto nei tuoi panni” per conoscersi attraverso i costumi e le stoffe.