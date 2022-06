Cultura: Padova, “A servizio della libertà”, il 16 giugno dialogo tra il vescovo Cipolla e la rettrice Unipd Mapelli

Nell’ambito del programma “Liberamente”, ideato dalla Pastorale della cultura e dell’università di Padova, si svolgerà giovedì 16 giugno un colloquio tra il vescovo, mons. Claudio Cipolla, e la rettrice Daniela Mapelli, sul tema “A servizio della libertà”, moderato dalla giornalista Micaela Faggiani. Al centro del confronto la comune passione per la ricerca e la crescita dell’umano. Il dialogo sarà intervallato da alcuni momenti musicali curati dalla Bottega Tartiniana. L’appuntamento è alle ore 17.30, al Teatro delle Maddalene, in via San Giovanni di Verdara 40 a Padova. Per partecipare è necessario iscriversi (fino a esaurimento posti), inviando una mail a liberamentechampions@gmail.com. Nella stessa giornata, alle ore 21, nella chiesa di Santa Caterina, in via Cesare Battisti 245 a Padova, con il concerto “Buon compleanno Unipd. Le grandi scoperte, le grandi donne, la grande musica”, vedrà protagonista Giulia Bolcato, soprano che vanta la collaborazione con teatri come La Fenice di Venezia e l’Opera Reale di Stoccolma e l’orchestra Bottega Tartiniana.