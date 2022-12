Tv2000 e inBlu2000: indiretta le celebrazioni delle feste di Natale con Papa Francesco

Tv2000 e inBlu2000 trasmettono in diretta, nei giorni delle festività natalizie, dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, tutte le celebrazioni con Papa Francesco.

Tra gli eventi con il Pontefice: la messa di Natale, sabato 24 dicembre ore 19.30; la Benedizione Urbi et Orbi, domenica 25 dicembre ore 12; i Primi Vespri e Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso sabato 31 dicembre ore 17; la messa nella festa di Maria Madre di Dio ore 10 e l’Angelus da Piazza San Pietro ore 12 domenica 1 gennaio; la messa dell’Epifania ore 10 e l’Angelus da piazza San Pietro ore 12 venerdì 6 gennaio. Le celebrazioni natalizie, sulle emittenti Cei, si concludono domenica 8 gennaio con la messa alle ore 9.20, nella Cappella Sistina, nella festa del Battesimo del Signore nel corso della quale Papa Francesco impartisce il sacramento del battesimo ad alcuni bambini.