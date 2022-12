Austria: successo della campagna “Parrocchia per il risparmio energetico”. Coinvolte 200 comunità

Dall’inizio della campagna “Parrocchia per il risparmio energetico”, sono state attuate 368 misure legate all’ottimizzazione dell’uso dell’energia in più di 200 parrocchie della Bassa Austria. La campagna, lanciata nel 2013, è un grande successo, hanno sottolineato in un comunicato odierno il vescovo di St. Pölten, mons. Alois Schwarz, con il governatore della Bassa Austria Johanna Mikl-Leitner. Di conseguenza, le misure volte al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nelle parrocchie, nei cortili parrocchiali e nei centri parrocchiali, sono state sostenute con un totale di oltre 1,2 milioni di euro. Secondo Mikl-Leitner, le parrocchie hanno svolto un ruolo importante nell’uso orientato al futuro di energia, tecnologia e risorse nella provincia della Bassa Austria. “Le parrocchie della Bassa Austria sono importanti modelli e partner sulla strada per l’indipendenza energetica. Il miglior kilowattora è quello che non viene nemmeno utilizzato”. Ogni parrocchia situata nella Bassa Austria potrà continuare a ricevere finanziamenti fino a 15.000 euro per l’attuazione di misure di risparmio energetico. Vengono finanziati consulenze energetiche, impianti fotovoltaici, stazioni di ricarica, conversioni di riscaldamento a fonti energetiche rinnovabili e illuminazione a Led ad alta efficienza energetica. L’esperienza delle parrocchie ha svolto un ruolo da traino per tutta la regione, che oggi è una delle zone dell’Austria con il maggior numero di impianti fotovoltaici o di altre energie rinnovabili.