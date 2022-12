Paesi Bassi: lanciato un nuovo sito delle diocesi per spiegare “le grandi feste cristiane della Chiesa cattolica”

La Conferenza episcopale nei Paesi Bassi ha lanciato un nuovo sito, www.Vier.nu, per spiegare “le grandi feste cristiane della Chiesa cattolica romana”. Al momento contiene informazioni di base sul Natale e le celebrazioni, le tradizioni, e attività per i bambini: un presepe da scaricare, colorare e assemblare, un libretto di attività natalizie da fare a casa. Si suggerisce alle parrocchie di mettere questi materiali a disposizione dei bambini che vengono alle celebrazioni natalizie. Lo si consiglia anche ai “genitori e nonni che vogliono dare ai propri figli più informazioni sul Natale, insieme a del buon cibo e forse dei regali”. Con il tempo il sito sarà arricchito di informazioni su altri momenti forti, come la Pasqua e la Pentecoste. Con questa iniziativa “le diocesi olandesi insieme vogliono incoraggiare quante più persone possibile a partecipare a (una delle) celebrazioni natalizie nelle parrocchie di quest’anno”. Sul sito infatti sono pubblicati i calendari delle celebrazioni nelle diverse parrocchie. “Questo è importante, soprattutto ora che molte parrocchie stanno scegliendo di concentrare le celebrazioni in meno edifici ecclesiastici a causa dei costi energetici”.