Diocesi: Trani-Barletta-Bisceglie. Invito a partecipare alla Marcia della Pace del 31 dicembre ad Altamura, “necessario camminare gli uni accanto agli altri”

“Anche dalle città del nostro territorio ci sarà una delegazione di partecipanti, lieti di rinnovare nell’ultimo giorno dell’anno l’impegno per la pace e la giustizia. Invitiamo quanti desiderano unirsi a contattare gli organizzatori della trasferta, che forniranno indicazioni per il trasporto”. E’ invito dell’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie a partecipare alla Marcia nazionale della Pace, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, che si svolgerà il 31 dicembre ad Altamura. A rivolgerlo sono il servizio diocesano di Pastorale Giovanile, Caritas Diocesana, Settore Giovani di Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie; Pax Christi – Punti Pace Bisceglie e Corato; Associazione XiaoYan Rondine che ride – Trani. “L’evento, giunto alla 55a edizione – si legge nella nota – esprime la necessità di camminare gli uni accanto agli altri per promuovere la pace, intesa come sviluppo integrale degli esseri umani e dei popoli. In un contesto internazionale segnato dalla “guerra mondiale a pezzi”, per usare un’altra espressione di Francesco, gridare la pace significa affermare alcuni principi cardine, quali l’autodeterminazione dei popoli, la risoluzione non violenta delle controversie attraverso il ricorso ad organismi sovranazionali, l’obiezione di coscienza e il disarmo”. La Marcia – aggiungono i promotori – sarà anche “l’occasione per ringraziare l’arcivescovo della città, mons. Giovanni Ricchiuti, giunto al termine del suo mandato pastorale, per essersi speso in questi anni anche come presidente di Pax Christi, associazione promotrice di una cultura di pace, già in precedenza guidata dal servo di Dio mons. Antonio Bello, per tutti semplicemente don Tonino”.