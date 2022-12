Natale: gli auguri di mons. Maffeis a cento giorni dal suo arrivo a Perugia attraverso i media “La Voce” e “Umbria Radio”

Per il suo primo Natale da vescovo, mons. Ivan Maffeis fa giungere gli auguri alla comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve, che guida dall’11 settembre, attraverso il settimanale La Voce e Umbria Radio InBlu. Le due redazioni hanno curato un’intervista video pubblicata sul canale Youtube del settimanale e trasmessa anche dall’emittente radiofonica; intervista che si conclude con l’auguri di “buon Natale” e “buon anno” che mons. Maffeis ha voluto formulare prendendo lo spunto dalla vita di san Giuseppe. “San Giuseppe – ha detto – è una bella figura perché è uno che non parla, è uno che opera nel silenzio, che c’è. Il verbo è quel ‘prese con sé’. Io auguro a me stesso e a tutti di sapere avvertire come questo prendere con sé consegna non solo la responsabilità per le persone che la vita ci ha affidato, ma ci consegna anche la bellezza della nostra vita, perché alla fine noi siamo le persone incontrate, siamo quel pezzo di vita che siamo riusciti a costruire insieme e a condividere. Nella misura in cui questo cresce sarà un buon Natale e un buon anno per tutti”.