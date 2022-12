Etiopia: suor Girotto (Adwa), “Buon Natale con le milizie alle porte della Missione”

Etiopia, la missione di Adwa (Foto ass. amici Adwa)

Una lettera di Buon Natale con i militari alle porte della Missione. A scriverla è suor Laura Girotto, responsabile della missione di Adwa, nel cuore del conflitto in corso nella regione del Tigray, in Etiopia, dove da poco tempo è stata firmata la cessazione delle ostilità, anche se vicino ad Adwa tuttora alcune milizie combattono. Nella lettera, diffusa dall’associazione “Amici di Adwa” (www.amicidiadwa.org) la missionaria, dal 1993 in Etiopia, ricorda anche il conflitto Russia/Ucraina, che “apre il cuore e la mente a capire meglio l’assoluta follia della guerra, a rendervi ancora più vicini a ciò che ad Adwa è ormai parte del quotidiano”. La religiosa ringrazia i benefattori e le famiglie adottive che mantengono in vita la missione e i bambini e le loro famiglie, “garantendo loro cibo, acqua potabile, medicine, protezione in momenti di combattimenti più violenti. Per 8 mesi siamo anche riuscite a riaprire la scuola, ma da agosto di nuovo bloccata per il rischio di bombardamenti”. Sopravvive anche il progetto agricolo “che ci permette di coltivare frutta e verdura, acquistare mangime e vaccini per gli animali che, a loro volta, danno uova, carne e soprattutto latte per i più piccoli. Tutto questo grazie all’attività instancabile dell’Associazione ed alla generosità con la quale voi continuate ad assisterci. L’ospedale ha salvato e salva centinaia di vite, soprattutto di neonati, mamme e bambini”. “Questo del 2022 è un Natale di guerra che invoca la pace a squarciagola, la pace che il nostro Dio, fatto Bambino ci ha voluto regalare per insegnarci a vivere come fratelli. Insieme – conclude suor Girotto – rinnoviamo la volontà di cercare e costruire questa pace, aiutiamoci a restare in questo nostro mondo senza perdere la Speranza e costruire un futuro possibile”.