Legge di bilancio: Moige, “70 milioni di euro in favore delle scuole paritarie, passo importante per tutelare la libertà di scelta”

“Questa manovra è un passo importante per l’istruzione in Italia, perché punta a rendere le scuole più inclusive, agevolando gli spostamenti degli studenti con disabilità, e a tutelare la libertà dei genitori di scegliere il migliore istituto per i propri figli”. Così Antonio Affinita, direttore generale del Moige, commenta l’introduzione nella Legge di bilancio del contributo di 70 milioni di euro in favore delle scuole paritarie, che era rimasto in sospeso con il Governo Draghi, più ulteriori 24 milioni per il trasporto degli studenti disabili.

“Il maggior sostegno alle scuole paritarie – prosegue – rappresenta, quindi, la tutela del diritto dei genitori a poter scegliere la scuola che preferiscono per il figlio. La scuola pubblica non può essere un’opzione forzata per tutte quelle famiglie a basso reddito, ma deve essere una scelta ponderata e consapevole, così come la paritaria”. “Tale provvedimento cerca di mettere fine ad una disparità inaccettabile”, osserva Affinita. “Inoltre, grazie a questi nuovi finanziamenti economici, vedremo maggiormente tutelato il diritto allo studio degli studenti affetti da disabilità, che, ricordiamolo, sono più di 15mila”, aggiunge il direttore del Moige, sottolineando che “oggi, infatti, questi allievi devono sostenere spese importanti, che includono la retta, le tasse e, in più, il docente di sostegno. Il finanziamento alle paritarie, così osteggiato da alcuni, altri non è che un modo per garantire la libertà di scelta a tutti gli studenti, anche a quelli di famiglie che vivono in povertà o con un reddito medio basso”.