Diocesi: Savona-Noli, il 27 dicembre Concerto di Natale per il doposcuola di bambini italiani e stranieri e alfabetizzazione degli ucraini

Martedì 27 dicembre alle ore 21 nella Chiesa San Pietro Apostolo a Savona si terrà il “Concerto di Natale” in favore dell’Associazione Gioia, che offre un doposcuola gratuito a bambini e ragazzi italiani e stranieri delle scuole primarie e secondarie e dall’estate 2022 un corso di alfabetizzazione per i bambini ucraini. Durante lo spettacolo benefico si esibiranno Sara Falconi alla voce, i mezzosoprani Giulietta Gentile e Ivonne Giacchino, il pianista Riccardo Mitidieri, il quartetto di chitarre Gipsy Friends (Federico Briasco, Giulio Granero, Marco Pizzorno e Renato Procopio) e il percussionista Andrea Balestrieri. L’ingresso sarà ad offerta libera. L’associazione ha sede presso la Casa del Volontariato, in via san Lorenzo, e aiuta nello svolgimento dei compiti circa trenta fra bambini e ragazzi. “Lo scorso sabato abbiamo fatto festa con le famiglie dei bambini – raccontano i responsabili – Ci siamo ritrovati tutti insieme con gioia e in amicizia per la seconda volta. C’erano tanti Paesi rappresentati: Ucraina, Italia, Pakistan Afghanistan, Sri Lanka, Bangladesh, Egitto, Marocco… Tutti figli di Dio, come ha detto uno dei partecipanti, e appartenenti a diverse religioni: cattolici, ortodossi, musulmani, buddisti. Le richieste stanno aumentando e cerchiamo nuovi volontari per accogliere e far studiare nuovi bambini”.