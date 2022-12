Germania-Italia: centinaia di lettere con statuine del presepe fanno rinascere i presepi della Valle Aurina

La Valle Aurina, devastata nel luglio del 2021 da una violenta alluvione che ha causato otre 100 morti, riprende molto lentamente a vivere. Non sono molte le case danneggiate nuovamente abitate, quelle distrutte rinascono piano, la ricostruzione degli argini del fiume Ahr con il ricupero di intere zone boschive e vocate alla vite è più lenta del previsto. Per questo Natale una particolare raccolta sta riaccendendo la vita delle famiglie: arrivano statuine del presepe da molte parti della regione e da varie località montane tedesche. Ogni famiglia che ha perso tutto, potrà riavere il suo presepe. E vari artigiani del luogo stanno intagliando molte statuine che vengono donate alle famiglie. Realizzare i miracoli di Natale è ciò di cui si occupa Ulrike Phiesel. La vicepresidente del consiglio parrocchiale di Bad, Neuenahr-Ahrweiler, organizza presepi per le persone colpite dall’alluvione con due colleghi. All’appello per la donazione di presepi hanno risposto soprattutto persone della zona: sono molte le persone che hanno donato una piccola capanna di legno non trattato, le tegole del tetto di corteccia d’albero, allineate con cura, i personaggi da dipingere intagliati nel legno o realizzati in resine pregiate: i pastori, un ragazzo con un agnello in braccio, il Bambino Gesù in una culla di paglia, poco più grande di una scatola di fiammiferi, delle lucine rosse per il falò nella capanna.

Anche nella casa parrocchiale cattolica di Bad Neuenahr-Ahrweiler, accanto all’abete addobbato, ci sarà nuovamente il presepe, in sostituzione di quello andato distrutto. Alcune persone sono riuscite a ricuperare alcuni pezzi del loro vecchio presepe: e tra le centinaia di lettere pervenute alla casa parrocchiale con statuine le più varie, troveranno tutto il necessario per realizzarne uno nuovo.