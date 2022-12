Aggiornamenti Sociali: “I care Lab”, formazione politica a Milano rivolta a giovani dai 18 ai 35 anni

Si intitola “I care Lab” la proposta di formazione politica di “Aggiornamenti Sociali” rivolta a giovani dai 18 ai 35 anni. “Non una scuola, non un ciclo di conferenze, ma un vero e proprio cammino da percorrere insieme, sulle orme di figure come Don Milani e Giorgio La Pira, alla scoperta o riscoperta della nostra vocazione all’impegno civile e politico e di ciò che la nutre”, si legge nel sito della rivista dei Gesuiti di Milano. Il percorso si snoderà in sei incontri a cadenza mensile, in cui verranno toccati i temi principali del “vivere insieme”. “Ci muoveremo in diversi luoghi significativi della Città metropolitana di Milano, attraverso momenti formativi, testimonianze di ospiti esterni impegnati in politica o in altre attività a servizio della collettività, e momenti di confronto e condivisione tra i partecipanti”. Ci sarà inoltre occasione di “conoscere e approfondire gli strumenti del discernimento ignaziano, che facilitano il riconoscimento del bene comune autentico”.

Gli incontri si svolgeranno sempre di sabato, dalle ore 9 alle 14.30, nei seguenti giorni: 21 gennaio – Da dove veniamo: storia della nostra vocazione all’impegno civile; 18 febbraio – Le “forze cieche” della politica; 11 marzo – La nostra rete di comunità generative; 1 aprile – La sfida del bene comune; 13 maggio – In dialogo con tre “artigiani di bellezza”; 10 giugno (giornata intera) – Punto e a capo? Un tempo per ricapitolare e guardare avanti.

Il percorso sarà itinerante, di conseguenza ogni appuntamento si svolgerà in un luogo diverso tra Milano e i comuni limitrofi. Per altre info e contatti: icarelab@aggiornamentisociali.it.