Terra Santa: Betlemme, il messaggio di Natale dei bambini de “La Crèche”

“Le decorazioni da sole non bastano, bisogna anche amare chi ci circonda perché, solo il cuore che ama gode la gioia e la pace. Natale è la speranza e la condivisione con quelli che amiamo”: è quanto si legge in un messaggio di Natale diffuso in questi giorni dalle Figlie della Carità di san Vincenzo de’ Paoli. Le suore gestiscono a Betlemme la Crèche dove sono accolti decine di bambini orfani e abbandonati. “Da noi, alla “Crèche”, Natale è tutto l’anno. Perché l’accoglienza calorosa di ogni bambino, nato senza speranza, è per noi Natale! La crèche offre ai piccoli, privati dell’amore familiare, un luogo dove ognuno si sente amato, accettato, accompagnato e coccolato. Ogni piccolo è per noi un tesoro che il Signore ci affida; e con gioia e amore, noi cerchiamo di aiutarlo a scoprire il suo valore di fanciullo amato dal Signore e chiamato a crescere in umanità”. In questi giorni, spiegano dalla Crèche “i bimbi occupati a preparare le loro camere e a tappezzarle di decorazioni che hanno confezionato loro stessi con le loro educatrici perché sanno che Babbo Natale verrà solo se il luogo è decorato e in ordine per riceverlo. Le decorazioni e le illuminazioni colorate riempiono le strade e i quartieri, il suono delle campane di Babbo Natale e i suoi doni rallegrano il cuore dei piccoli”. Tuttavia, conclude il messaggio, “le decorazioni da sole non bastano, bisogna anche amare chi ci circonda perché, solo il cuore che ama gode la gioia e la pace. Natale è la speranza e la condivisione con quelli che amiamo”.