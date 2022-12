Diocesi: Lucca, convenzione con la Biblioteca Statale di Santa Scolastica a Subiaco per la valorizzazione dell’opera del missionario Orsucci

(Foto: Biblioteca Santa Scolastica)

Sottoscritta nei giorni scorsi una convenzione tra l’Archivio Storico Diocesano dell’Arcidiocesi di Lucca e la Biblioteca Statale del monumento nazionale di Santa Scolastica a Subiaco (Roma). Obiettivo dell’intesa, siglata dall’arcivescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti e dall’abate ordinario di Subiaco, dom Mauro Meacci è la valorizzazione del patrimonio religioso dei due centri culturali, con un particolare riferimento al materiale archivistico custodito nella Biblioteca monastica sublacense e riguardante le memorie relative all’opera missionaria e diplomatica in Giappone del domenicano Angelo Orsucci di Lucca (1622-2022), a 400 anni dal martirio. Un progetto di ricerca voluto da mons. Giulietti e coordinato da Olimpia Niglio dell’Università di Pavia. La convenzione prevede, nel 2023, un programma di iniziative, promosse dall’Arcidiocesi toscana, che coinvolgeranno i due archivi ed altre istituzioni culturali e che avranno per tema l’opera religiosa e diplomatica del domenicano Orsucci svolta in Giappone a partire dal XVI secolo.