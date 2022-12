Solidarietà: Caritas Catania, Natale con i più poveri della città. Proseguono i servizi quotidiani all’Help Center della Stazione Centrale

Come tradizione, i volontari della Caritas diocesana di Catania passeranno le festività con i più fragili della società, “celebrando la nascita di Gesù col cuore di un impegno che si alimenta quotidianamente nell’atto di mettersi a disposizione degli altri”. Lo rende noto un comunicato della Caritas diocesana diffusa oggi. L’Help Center della Stazione Centrale garantirà pasti caldi e docce, assicurando, inoltre, ascolto, conforto e interventi economici con la presenza costante di volontari, operatori e di un’assistente sociale. “Accogliamo con umiltà Gesù che ancora una volta vuole nascere, vuole abitare con il suo amore in questo nostro mondo, affinché ci amiamo gli uni gli altri”, dice don Piero Galvano, direttore della Caritas Diocesana. All’Help Center della Stazione Centrale di Catania gli ospiti possono consumare i pasti dalle 18,30 dal lunedì al sabato, mentre le domeniche continuerà a essere servito il pranzo in seguito alla celebrazione eucaristica delle 12 che coinvolgerà il direttore della Caritas Diocesana, don Piero Galvano, e altri parroci della Diocesi che hanno fornito la propria disponibilità. Un appuntamento di grande rilievo e ormai consolidato negli anni, è anche la distribuzione da parte dell’Arcivescovo di Catania, Mons. Luigi Renna, accompagnato da Don Piero Galvano e da Salvo Pappalardo, di dolci tipici della tradizione natalizia ai detenuti della Casa Circondariale di Piazza Lanza. “La chiusura dell’anno – scrive Caritas – è anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che permettono ai volontari di compiere il loro servizio quotidiano. A partire dal decisivo sostentamento garantito dall’8xmille della Chiesa Cattolica, fino agli enti e alle associazioni del terzo settore, i donatori anonimi e i tanti cittadini”.