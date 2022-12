Diocesi: Vicenza, programma delle celebrazioni natalizie

Reso noto dalla diocesi il programma delle Celebrazioni natalizie del vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto. Il vescovo presiederà la Messa della Notte di Natale in cattedrale alle 22.30 di sabato 24 dicembre. Al termine andrà a salutare i giovani della pastorale giovanile diocesana riuniti nel Tempio di San Lorenzo per la tradizionale Messa di Mezzanotte. Domenica 25 dicembre il vescovo presiederà la Messa solenne di Natale alle 10.30 in Cattedrale; il vescovo tornerà in Cattedrale alle ore 18.00 per la preghiera dei Vespri (diretta su Radio Oreb). Venerdì 30 dicembre, Festa della Santa Famiglia, alle 10.30 in Cattedrale il vescovo presiederà la Messa con tutti i chierichetti e le chierichette della Diocesi in occasione del Convegno diocesano ministranti. Un appuntamento tradizionale che torna dopo tre anni di pandemia. Sabato 31 dicembre alle 17.30 in Cattedrale il Vescovo presiederà il tradizionale Te Deum di fine anno, una liturgia di ringraziamento durante la quale, sotto forma di preghiera, verranno ricordati i principali eventi che hanno coinvolto la Chiesa e il mondo nel 2022. Oggi la Cancelleria Vescovile ha diffuso le ultime disposizioni liturgico pastorali alla diocesi con cui il delegato ad omnia mons. Lorenzo Zaupa recepisce per la Diocesi di Vicenza quanto recentemente indicato dalla Cei in materia di prevenzione alla pandemia di Covid19. Ribadendo l’invito a non prendere parte alle celebrazioni per chi ha sintomi influenzali, a igienizzarsi le mani e ad indossare la mascherina in caso di particolare affollamento, la novità di maggiore rilievo indicata è la possibilità di tornare a scambiarsi una stretta di mano al momento dello scambio della pace. Le celebrazioni saranno in diretta su Radio Oreb, Tva Vicenza, Telechiara e YouTube.