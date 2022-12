Iraq: Baghdad, incontro tra la Presidente Meloni e il patriarca caldeo card. Sako

(Foto Patriarcato caldeo)

Visita oggi a Baghdad del Primo Ministro Giorgia Meloni che è stata ricevuta dalle massime cariche dello Stato irachene. Nel corso della visita Meloni ha incontrato presso la sede patriarcale il card. Louis Raphael Sako, patriarca caldeo di Baghdad. Una visita che, riferisce il patriarcato caldeo, esprime il sostegno del Governo italiano alla presenza cristiana in Iraq.

Da parte sua, il Presidente del Consiglio italiano ha ringraziato il patriarca per l’accoglienza e formulato gli auguri natalizi e di buon anno ai cristiani iracheni e sottolineato l’ottimo rapporto tra Italia e Iraq. Durante il colloquio, riferisce il Patriarcato, sono stati toccati diversi temi, tra i quali il sostegno italiano alle posizioni dell’Iraq sulla sua unità e sovranità, ai suoi sforzi per costruire uno Stato moderno e incoraggiare gli investimenti. Si è parlato anche di diritti umani e di cittadinanza, della situazione dei cristiani, della loro emarginazione e dell’ingiustizia che li ha colpiti. L’Europa, è stato detto, dovrebbe sostenere i cristiani d’Oriente, gli abitanti indigeni del Paese, e incoraggiarli a restare per contribuire alla ricostruzione delle loro regioni creando piccoli progetti per assorbire la disoccupazione nelle loro città. La presidente del Consiglio ha inoltre chiesto dell’impatto della visita del Papa in Iraq nel 2021. Un impatto molto positivo, ha risposto Mar Sako, che ha lasciato un segno nel cuore di tutti gli iracheni, in particolare i suoi discorsi sulla fratellanza, il rispetto per la diversità, la solidarietà, il perdono, e vivere in pace e dignità.