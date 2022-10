Società: Acli Roma, lunedì l’evento conclusivo dell’VIII Ottobrata solidale

Lunedì 24 ottobre 2022, alle ore 17.30, presso il Teatro di Villa Lazzaroni, in via Tommaso Fiortifiocca 71 (Roma), si terrà l’evento conclusivo dell’VIII Ottobrata solidale delle Acli di Roma, dal titolo “L’amore conta”.

Si tratta di uno spettacolo gratuito per accendere, attraverso la musica e l’arte, i riflettori sulla bellezza della solidarietà. Tra gli ospiti sono previsti Marco Conidi e l’Orchestraccia, The Roma: Nadia Natali e Alberto Laurenti, Stefania Vero, Stefano Lattanzi e Pierluigi Campili, Daniela Mei, Maria Chiara Cimini e Giulia Tamburrini. Sono previsti i saluti istituzionali del presidente del Municipio Roma VII, Francesco Laddaga, che ospita l’evento. Conducono la serata Benedetta Rinaldi, conduttrice Rai, Concita De Simone, autrice, e Paolo Mellucci, responsabile area cultura delle Acli di Roma.

Nel corso della serata verranno inoltre consegnati i Telai solidali, un riconoscimento agli enti che hanno collaborato, insieme alle Acli di Roma, a tessere coesione sociale nella città. I Telai solidali saranno rivolti a diverse categorie: per l’accoglienza i profughi ucraini verranno consegnati i riconoscimenti alla basilica minore di Santa Sofia, la parrocchia San Bonaventura da Bagnoregio, il Ciofs Fp Lazio, l’Assessorato alle Politiche sociali di Roma Capitale, il Municipio Roma VIII e il Municipio Roma XI, per il contrasto alle povertà materiali ed educative e sanitarie i Telai solidali saranno consegnati agli ambulatori di Ginecologia del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, alla Lilt-Lega italiana per la lotta contro i tumori, all’As Roma, alla Fondazione Progetto Arca onlus, a Nonna Roma e all’Istituto di istruzione superiore “Via di Saponara, 150”; infine per l’impegno a favore dei giovani e il lavoro, verranno consegnati i riconoscimenti a Mediafriends onlus, Ddb Group Italy e Udu Sapienza.

“Concludiamo l’VIII Ottobrata solidale – dichiara Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia – con il nostro tradizionale spettacolo, attraverso il quale vogliamo raccontare la bellezza della solidarietà. Quest’anno il tema scelto per l’Ottobrata è stato ‘Tessere comunità’ e proprio per questo vogliamo approfittare di questa occasione per ringraziare con un riconoscimento simbolico le tante realtà che ogni giorno collaborano con noi e con tutte le altre organizzazioni della Capitale per cercare di aiutare le persone più bisognose e ricostruire così un tessuto sociale che, soprattutto negli ultimi anni segnati dalla pandemia prima e dalla crisi ora, ha subito ferite profonde rischiando di sfaldarsi in maniera irreparabile”.