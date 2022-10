Nuovo Governo: Forum Terzo Settore, “pronti a lavorare insieme per affrontare le enormi sfide sociali, economiche e internazionali che il Paese ha davanti”

Il Forum Terzo Settore rivolge il suo augurio di buon lavoro al nuovo esecutivo guidato da Giorgia Meloni. “Siamo pronti a lavorare insieme per affrontare le enormi sfide sociali, economiche e internazionali che il Paese ha davanti, offrendo il nostro contributo nella direzione di una società più coesa, di un’economia più sana e del dialogo tra i popoli e le persone”, dichiara Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore.

“C’è un’Italia da ricucire: più che mai è urgente dare sostegno alle fasce più deboli della popolazione, lavorare per ridurre disuguaglianze e povertà, costruire fiducia soprattutto nelle giovani generazioni, promuovere e diffondere un modello economico più rispettoso dell’ambiente e che abbia al centro il benessere delle persone e delle comunità. Ci auguriamo che l’impegno per consentire al nostro Paese di reggere l’urto delle crisi in corso e di camminare sul sentiero di uno sviluppo sostenibile, inclusivo e partecipato non venga mai meno”, conclude Pallucchi.