Diocesi: Padova, dal 25 ottobre riprendono gli incontri culturali del martedì al Centro universitario. “Chiunque” il tema per il percorso 2022-23

Prende il via martedì 25 ottobre il percorso 2022-23 degli incontri culturali del martedì al Centro universitario: appuntamento tradizionale e atteso che quest’anno ha come tema “Chiunque”. “Un argomento – spiega una nota della diocesi di Padova – collegato all’enciclica di Papa Francesco Fratelli tutti, che ci ricorda come ‘chiunque’ sia nostro fratello/sorella”.

Durante l’anno verrà dato spazio a diversi ospiti, da scrittrici a docenti, da religiosi a sindacalisti… “per sondare e superare insieme le frontiere della fraternità”.

“Sottotitolo del percorso e novità dell’anno, #tuesday for future, nell’intento di rivolgersi anche ai giovani, e invitare tutti a vivere la fraternità come stile per il futuro, per il futuro dell’umanità”, prosegue la nota.

Ogni incontro “vedrà l’intervento dell’ospite, accompagnato da un’esperienza concreta, anche legata al territorio, così da poter avere uno sguardo diretto sulla realtà che quotidianamente ci circonda, e su come attuare ogni giorno la fraternità alla quale ci invitano il Vangelo, Gesù stesso, e la Chiesa”.

Nel primo appuntamento (martedì 25 ottobre, alle ore 18.30, al Centro universitario di via Zabarella 82 a Padova) dal titolo “Le parole: finestre o muri”, sarà ospite la scrittrice Maria Pia Veladiano, accompagnata dalla testimonianza di Popoli insieme.

L’incontro sarà trasmesso anche on line sul canale YouTube del Centro universitario.