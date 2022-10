Ecuador: sarà Quito la sede del Congresso eucaristico internazionale del 2024

La Conferenza episcopale dell’Ecuador (Cee) e l’Arcidiocesi di Quito (Ecuador) hanno annunciato ieri ufficialmente, attraverso una nota, che Papa Francesco ha scelto la città di Quito come sede del 53° Congresso eucaristico Internazionale, che si terrà dall’8 al 15 settembre 2024, in occasione dei 150 anni della consacrazione dell’Ecuador al Sacro Cuore di Gesù.

“Questo grande incontro ecclesiale metterà in risalto la fecondità dell’Eucaristia per l’evangelizzazione e il rinnovamento della fede”, scrive il Santo Padre “Queste parole – si legge nella nota – ci presentano una sfida che assumiamo come Arcidiocesi di Quito e come Conferenza episcopale dell’Ecuador. I Congressi eucaristici internazionali si tengono ogni quattro anni in diverse città del mondo, scelte dal Santo Padre, e costituiscono il più grande evento del Chiesa cattolica nel mondo”.

Il tema del Congresso, scelto da papa Francesco, è “La fraternità per guarire il mondo”. Indubbiamente, proseguono i vescovi, “un argomento di attualità poiché viviamo in un mondo distrutto e ferito da guerre, violenze, dolori e sofferenze”.