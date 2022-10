Salute: Idi-Irccs, nuovo Open Day per la prevenzione del tumore al seno il 27 ottobre

Ogni anno sono 55mila le donne che scoprono di avere un tumore al seno. La ricerca scientifica ha però fatto passi da gigante: oggi, infatti, se il tumore è diagnosticato in fase iniziale le possibilità di guarire aumentano a quasi il 90%.

All’Idi-Irccs di Roma, il tema della prevenzione è molto sentito. Ottobre, mese dedicato alla prevenzione dei tumori al seno, femminile e maschile, ha visto l’Istituto romano di Via dei Monti di Creta tingersi di rosa nel proporre due eventi dedicati alla prevenzione sul tema.

Si sono appena conclusi gli screening gratuiti senologici nei rinnovati locali che accolgono gli ambulatori dove medici dell’Idi, con il supporto della Fondazione IncontraDonna, hanno accolto le pazienti che si sono sottoposte a visita con un fiore.

A fianco delle donne è scesa in campo anche l’attrice Patrizia Pellegrino, da sempre in prima linea a testimoniare l’importanza della prevenzione nella lotta ai tumori al seno.

“Sono molto felice di aver partecipato a questa giornata – commenta Patrizia Pellegrino – fare prevenzione è importante e sono qui per ricordarlo a tutte le donne”.

Soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa è stata espressa anche da Federica De Galitiis, direttore dell’Oncologia medica dell’Idi-Irccs. “La prevenzione del tumore della mammella è fondamentale per le donne di tutte le età e bisogna controllarsi più spesso e con metodo. La prevenzione risulta essere sempre la migliore arma a nostra disposizione nella lotta ai tumori”, conclude De Galitiis.

La giornata di Open Day, che si ripeterà giovedì 27 ottobre dalle ore 9 alle ore 13 (visite gratuite su prenotazione telefonando al numero 0666464412), ha pienamente raggiunto l’obiettivo prefissato ovvero fare una corretta prevenzione ed educazione sanitaria rivolta alle donne di tutte le età.