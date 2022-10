Beni culturali: Subiaco, convenzione tra Biblioteca statale dell’Abbazia di Santa Scolastica e Università Tor Vergata per tutela e restauro beni librari e archivistici

Subiaco, biblioteca santa Scolastica (Foto abbazia s.Scolastica)

Stipulata, nei giorni scorsi, una convenzione tra la Biblioteca statale del Monumento Nazionale Abbazia di Santa Scolastica in Subiaco (Roma) e il Corso di laurea magistrale a ciclo unico abilitante in “Conservazione e restauro dei beni culturali” del Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell’arte dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata. A firmare la convenzione Luciana Migliore, Coordinatrice del Corso di laurea, e il Direttore della biblioteca, dom Fabrizio Messina Cicchetti.

La convenzione stipulata, si legge in una nota pubblicata sui social della Biblioteca, permetterà alle due Istituzioni di interagire per garantire tutela e conservazione dei beni archivistici e librari custoditi nella Biblioteca programmandone, laddove necessario, il restauro ma anche promuovendo studi e ricerche approfondite di settore scientifico e umanistico finalizzate alla conoscenza delle tecniche, dei materiali e dello stato di conservazione dei preziosi manufatti”. Coinvolti nel progetto, i monaci, il personale della Biblioteca e le tutor del suddetto Corso di laurea Francesca Barchiesi e Giulia Doni. Il percorso formativo professionalizzante è dedicato al restauro del materiale librario e archivistico, manufatti cartacei, materiale fotografico, cinematografico e digitale. Gli studenti vengono gradualmente guidati alla conoscenza dei materiali da restaurare e all’apprendimento dei metodi e delle tecnologie meglio adeguati alla loro conservazione. Sotto la guida dei loro docenti, affrontano problemi di crescente difficoltà fino a raggiungere, nel loro lavoro di tesi, la capacità di progettare e realizzare in autonomia un lavoro di restauro complesso.