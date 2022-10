Nuovo Governo: Acli, “auspichiamo che sappia farsi carico delle esigenze del Paese, coinvolgendo anche le forze sociali”

Nel giorno in cui il nuovo Governo ha prestato giuramento, “desideriamo esprimere la più sincera riconoscenza a Mario Draghi per il prezioso lavoro svolto in questo anno e mezzo, sia per il contenimento e la lotta alla pandemia sia per la gestione della difficile situazione economica e sociale”. Lo scrivono in una nota le Acli.

“Giorgia Meloni è la prima donna ad assumere la guida del Governo nella storia d’Italia, e questo è un fatto di incontrovertibile importanza – proseguono le Acli -. Auspichiamo che il nuovo Governo sappia farsi carico positivamente delle esigenze del Paese coinvolgendo le forze sociali che costituiscono l’ossatura della società italiana”.

“Le Acli continueranno a lavorare per il progresso della democrazia, la difesa dei lavoratori e la pace secondo le linee magisteriali tracciate da Papa Francesco, nel rispetto di tutti gli interlocutori politici ed istituzionali ma senza far mancare la propria voce critica”, conclude la nota.