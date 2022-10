Chiese orientali: Roma, il 28 ottobre apertura dell’inchiesta diocesana sul Servo di Dio card. Gregorio Pietro XV Agagianian

Venerdì 28 ottobre (ore 12), presso la basilica di san Giovanni in Laterano, a Roma, avrà luogo la Sessione di apertura dell’inchiesta diocesana sulla vita, virtù, fama di santità e segni del Servo di Dio card. Gregorio Pietro XV Agagianian, Catholicos patriarca degli armeni cattolici. A presiedere sarà il vicario generale di Papa Francesco per la diocesi di Roma, card. Angelo De Donatis. A dare l’annuncio, in una nota, S.B. Raphael Bedros XXI Minassian, Catholicos patriarca di Cilicia degli Armeni cattolici.