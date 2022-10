Nuovo Governo: Kaladich (Fidae), “ci aspettiamo di discutere e risolvere con neo ministro alcuni nodi in sospeso da troppi anni per le scuole paritarie”

“A nome di tutte le scuole Fidae, buon lavoro al neo ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. La scuola oggi ha bisogno di nuovi modelli per superare definitivamente il post pandemia e le paritarie cattoliche sono disponibili fin da subito a incontrare il ministro per dare il nostro contributo”: lo ha dichiarato la presidente nazionale della Fidae, Virginia Kaladich. “Ci aspettiamo un tavolo di lavoro con il neo ministro per discutere e risolvere alcuni nodi rimasti in sospeso da troppi anni, come la sicurezza dei finanziamenti e l’abilitazione dei docenti”.