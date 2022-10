Don Tonino Bello: Molfetta, le celebrazioni a 40 anni dalla consacrazione episcopale

Il 30 ottobre 1982, sulla piazza Pisanelli di Tricase, veniva consacrato vescovo don Tonino Bello. Per ricordare questo appuntamento che ha segnato la vita della Chiesa che è in Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, la diocesi, nel 40° anniversario, ha stilato un programma articolato in due giornate.

Nella prima, martedì 25 ottobre, alle 19, si svolgerà il convegno “La Tenda e il grembiule. La Chiesa nell’insegnamento di don Tonino Bello” nell’Auditorium Madonna della Rosa, in Molfetta. Durante la serata interverranno: mons. Domenico Cornacchia, vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi; don Sandro Ramirez, parroco di San Giovanni Battista, in Fasano. A seguire, testimonianze di Rino Basile e di Annalisa Altomare. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito e canali social della diocesi.

Nella seconda giornata, il 3 novembre alle 19 nell’aula magna del Seminario Vescovile di Molfetta, verrà presentato l’albo illustrato “Abbracciami. Don Tonino si presenta ai più piccoli”, curato da Emanuela Maldarella e illustrato da Nicoletta De Candia. Il volume è edito dalla editrice Luce e Vita. Interverranno: don Luigi Caravella, direttore Ufficio diocesano Pastorale scolastica; Lazzaro Gigante, docente di Pedagogia, Emanuela Maldarella, curatrice, e Nicoletta De Candia, illustratrice. La serata sarà moderata dal Luigi Sparapano, direttore del settimanale Luce e Vita.