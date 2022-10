Diocesi: Savona-Noli, da lunedì nuovi orari d’apertura per Archivio storico e Biblioteca

A partire dal 24 ottobre Archivio storico e Biblioteca della diocesi di Savona-Noli saranno aperti con nuovi orari: il lunedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13 alle 17, il martedì mattina dalle 9 alle 13, il venerdì dalle 9 alle 13. Per accedere i responsabili raccomandano la prenotazione ai numeri di telefono 0198389619 e 3332019569.

L’Archivio storico e la Biblioteca diocesani raccolgono e conservano tutto il materiale documentario degli enti religiosi esistenti sul territorio della diocesi dal momento in cui, superato il termine della propria funzione strettamente amministrativa e giuridica, acquistano anche rilievo storico.

“Senza memoria una persona o una comunità sono destinate a disperdersi. Per questo motivo da sempre l’umanità conserva memoria di sé negli archivi, che continuano ad essere il frutto e il riflesso dell’attività dell’umanità stessa. Sugli scaffali di un archivio si sedimentano carte su carte, prodotte dall’attività umana nel suo svolgersi e legate le une alle altre da una rete di relazioni”, ricorda in una nota la diocesi.