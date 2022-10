San Giuda Taddeo: Roma, il 28 ottobre processione da San Salvatore in Lauro a San Pietro sulla Tomba dell’apostolo

Nel santuario romano di San Salvatore in Lauro è riservata una particolare devozione all’apostolo San Giuda Taddeo grazie alla presenza di una sua reliquia. Questo santo era cugino di Gesù e venerato nella chiesa da sempre come grande taumaturgo. La devozione per lui si estende in ogni parte della terra. Le sue ossa, insieme a quelle dell’Apostolo San Simone, sono conservate dall’antichità nella Basilica di San Pietro in Vaticano.

Il 28 ottobre, si celebra la festa di San Giuda Taddeo e San Salvatore in Lauro ancora una volta diventa meta di pellegrinaggio per numerosissimi fedeli che, devoti a questo apostolo e martire, ne chiedono l’ intercessione. Il programma quest’anno si arricchisce di un’iniziativa singolare: una grande processione con la reliquia verso la Basilica di San Pietro alla tomba dell’apostolo dove i fedeli saranno accolti dal card. Mauro Gambetti, arciprete della Basilica Vaticana. Si inizierà in San Salvatore in Lauro alle 16.30 con una Messa solenne. Seguirà il pellegrinaggio dopo la messa verso la Basilica in comunione con le comunità dell’America Latina presenti a Roma molto devote del Santo.