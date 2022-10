Rai Tre: Sulla via di Damasco, nella puntata di domani il card. Zuppi parlerà della “Chiesa del futuro”

Dalla guerra all’incertezza economica, dalla povertà all’emergenza climatica, dall’impegno dei cristiani in politica alle nuove sfide che attendono la Chiesa di Papa Francesco. Sono numerosi i temi che Eva Crosetta affronterà nella prossima puntata di Sulla Via di Damasco (di Vito Sidoti), in onda domani, domenica 23 ottobre, alle 7.30, su Rai Tre, in un articolato colloquio con il presidente della Cei, card. Matteo Maria Zuppi, appena insignito del dottorato honoris causa in studi politici all’Università “La Sapienza” di Roma.

Sarà un’intervista densa di contenuti, caratterizzata da quel tono colloquiale e amichevole che è tipico del cardinale “don Matteo”, come ama essere chiamato il “prete delle borgate romane,” formatosi sulle frontiere della pace e della solidarietà della Comunità di Sant’Egidio. Il perno della sua pastorale è il dialogo a più livelli, dentro e fuori le mura della Chiesa, con tutti, aperto ai laici, al mondo, al futuro. Ma parlerà anche di sé, del suo nuovo incarico, della sua idea di Chiesa povera e dei poveri, delle asprezze e dei dolori di questo tempo che i credenti sono chiamati ad affrontare. Un’intervista che si annuncia paterna, attenta, per nulla formale, capace di dare visione, speranza e profondità spirituale. “La Chiesa del futuro – secondo il card. Zuppi – è una famiglia, una comunità di persone che impara a volersi bene, che mette al centro Gesù, che non ha paura di perdere la vita per Lui e che per questo la trova”.