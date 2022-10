Giornata missionaria: diocesi Bologna, gli appuntamenti del card. Zuppi

Domenica 23 ottobre in occasione della Giornata missionaria mondiale, alle ore 20,30 nel Teatro Gamaliele di Bologna, sarà proiettato il film Ariaferma, anticipato venerdì 21 ottobre alle ore 21 nella chiesa di San Pietro Apostolo di Castello d’Argile, dalla veglia missionaria e, sabato 29 ottobre alle ore 21 in cattedrale, dalla veglia presieduta dal vescovo card. Matteo Maria Zuppi. Si svolgerà sabato 22 ottobre, alle ore 9,30 nel seminario di Bologna, il primo incontro del nuovo Consiglio pastorale presieduto dal card Matteo Maria Zuppi che, nel pomeriggio alle ore 15, interverrà al convegno “…e i libri e le anime” dedicato alla vita e alle opere di Romana Guarnieri, nell’Istituto Veritatis Splendor. Il convegno avrà inizio alle ore 9,30 con il saluto di mons. Roberto Macciantelli, presidente della Fondazione Lercaro, seguito dagli interventi di mons. Agostino Marchetto, vescovo e segretario emerito del Pontificio Consiglio per la Pastorale dei migranti e degli itineranti, Adriana Valerio, storica e teologa, Francesca Barresi, Dipartimento di storia, culture e civiltà dell’Alma Mater, Vanessa Roghi, storica e ricercatrice, Silvana Panciera, scrittrice, Lucetta Scarrafia, giornalista e teologa, mons. Felice Accrocca, vescovo di Benevento, Gabriella Zarri, già docente di Storia moderna all’Università di Firenze, Elisabetta Zucchini, del comune di Bologna.