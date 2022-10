Diocesi: Lamezia Terme, venerdì 28 ottobre in festa per il 40° di ordinazione episcopale di mons. Rimedio

La Chiesa di Lamezia si appresta a vivere, il prossimo 28 ottobre, un momento di gioia e di festa in occasione del 40° dell’ordinazione episcopale di mons. Vincenzo Rimedio, vescovo emerito della diocesi. L’appuntamento è in cattedrale alle ore 11.

Nato a Soriano Calabro il 5 dicembre 1927, mons. Rimedio è stato ordinato presbitero il 22 luglio 1951 ed eletto alla sede vescovile di Lamezia Terme il 4 settembre 1982. Ordinato vescovo il 28 ottobre 1982, dal 24 gennaio 2004 è vescovo emerito.

“Amante della cultura oltre che appassionato studioso di filosofia e teologia, mons. Rimedio, nei suoi ventuno anni di episcopato – si legge in una nota della diocesi -, ha ordinato 30 sacerdoti e 22 diaconi permanenti, ha indetto e concluso il Sinodo diocesano, istituito otto nuove parrocchie, riaperto il Seminario vescovile insieme a quello di San Bernardo a Decollatura, elevato a santuario la chiesetta della Madonna della Spina e quella di Maria Santissima di Porto Salvo, fatto erigere otto nuove chiese”.

La nota prosegue: “Un’attenzione, quella di mons. Rimedio verso la città di Lamezia Terme, che durante il suo episcopato è stata, tra l’altro, scenario di una sanguinosa guerra di mafia, che si è tramutata anche in attenzione e segno di speranza, non solo nell’intuito di dare vita a ‘Lamezia Nuova’ ed alla rivista diocesana ‘Quaderni lametini’, ma anche in opere concrete come, ad esempio, la promozione della mensa della Caritas e della Fondazione antiusura “Monsignor Moietta”, affiancando messaggi di speranza e riflessioni che sono stati raccolti in alcuni volumi che, insieme ad altre sue opere letterarie, costituiscono uno strumento di testimonianza e di spunti di riflessione ancora attuali”.