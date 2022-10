Facoltà Teologica Italia Centrale: il 24 ottobre una Giornata di studio con “Riflessioni e proposte ecumeniche per il Sinodo”

“Tutti in ascolto di tutti. Riflessioni e proposte ecumeniche per il Sinodo” è il titolo della Giornata di studio dell’associazione italiana Docenti di Ecumenismo (AIDEcu) che si terrà lunedì 24 ottobre a Firenze, presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale.

L’associazione venne costituita il 4 maggio 2015 con lo scopo di favorire una sempre migliore conoscenza dell’ecumenismo, attraverso l’organizzazione di attività di studio e di ricerca; l’organizzazione di congressi, convegni e corsi di aggiornamento; la realizzazione di incontri periodici che possono avere carattere regionale, nazionale e internazionale; la promozione di lavori interdisciplinari con altre associazioni culturali e scientifiche; e la pubblicazione di opere scientifiche e divulgative.

Lunedi 24 ottobre a Firenze si terrà la Giornata di Studio annuale che vedrà la partecipazione di mons. Donato Oliverio, vescovo di Lungro degli Italo-Albanesi, che aprirà la Giornata. La mattinata vedrà l’intervento di Stefano Tarocchi (La Parola di Dio, fonte dell’unità) e una prima sessione dal titolo Alle radici del Sinodo, moderata da Franca Landi, alla quale parteciperanno Rosanna Virgili (Il cammino sinodale nella luce delle Sacre Scritture), Tiziano Rimoldi (Il Sinodo nella vita delle Chiese). Nel pomeriggio Enzo Petrolino presenterà uno spazio dedicato alle Novità ecumeniche in libreria. La seconda sessione, pomeridiana, intitolata Sinodalità, come sfida ecumenica, dove vi sarà occasione di trattare di alcune Esperienze ecumeniche di Sinodo, sarà moderata da Riccardo Burigana e vedrà la partecipazione di Alessandro Clemenzia (Il cammino sinodale: tempo di dialogo).