Giornata missionaria: diocesi di Tivoli e Palestrina, stasera la veglia di preghiera presieduta dal vescovo Parmeggiani

Preceduta da quattro momenti di preghiera per le missioni e di riflessione sul Messaggio del Papa per la Giornata missionaria mondiale 2022 tenutisi in due parrocchie della diocesi di Palestrina e in altre due parrocchie della diocesi di Tivoli durante il presente mese di ottobre, sarà presieduta dal vescovo di Tivoli e di Palestrina, mons. Mauro Parmeggiani, stasera, alle ore 19, nella cattedrale di S. Agapito Martire a Palestrina la veglia interdiocesana di preghiera alla vigilia della Giornata mondiale missionaria che sarà celebrata in tutte le parrocchie delle due diocesi, unite in persona Episcopi, domenica 23 ottobre sul tema: “‘Di me sarete testimoni’ (At 1.8)- Vite che parlano”.

Il Mese missionario, i momenti di sensibilizzazione alla missionarietà di tutto il popolo di Dio che così è chiamato ad esprimere la propria chiamata alla santità con “vite che parlano” di Cristo e del suo Amore misericordioso che vuole raggiungere tutti i popoli – fino ai confini geografici della terra come dei cuori -, è stato preparato e curato dall’Ufficio interdiocesano missionario di Tivoli e di Palestrina.

Domenica 23 ottobre in tutte le parrocchie, santuari, rettorie, chiese e cappellanie delle diocesi, oltre a pregare per le missioni e affinché tutti sentano come propria l’ansia missionaria, saranno raccolte offerte che saranno poi devolute alle Pontificie Opere missionarie.